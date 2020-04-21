Медики рассказали, при каких симптомах нужно вызывать скорую

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Обязательно следует вызвать скорую помощь, в случае если температура тела резко поднялась до 38,5 градусов или выше.

Об этом заявил анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин, передают РИА Новости.

Кроме того, медик рекомендовал обратить внимание на такие симптомы, как слабость, головная боль, першение в горле, резь в глазах, постоянный сухой кашель с ощущением нехватки воздуха.

О том, что в организме есть проблемы, могут свидетельствовать проблемы после глубокого вдоха. Бородкин предложил определить ресурс дыхания, сделав глубокий вдох и задержав дыхание на 10-15 секунд. Если после этого появились неприятные ощущения, кашель, головокружение, а дыхание сбилось – есть смысл как можно быстрее обратиться к медикам.

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Как ранее сообщалось, известный врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что грипп и ОРВИ представляют серьезную опасность для детей до года. Чтобы обезопасить детей он рекомендовал сделать все необходимые прививки и ограничить ребенка от лишних контактов.

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