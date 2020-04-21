Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета В Минздраве России надеются, что коронавирус ослабнет к лету

Лаборатория по тестированию на коронавирус, которую в Севастополе планировалось открыть 14 апреля, будет запущена на этой неделе.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в правительстве города.

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, открытие задержалось из-за дополнительных требований Роспотребнадзора. Сегодня ведомство должно выдать заключение на работу лаборатории.

«Насколько я знаю, вчера уже окончательный пакет документов и все исправления были сделаны, Наталья Александровна <Пеньковская> подтвердила, что сегодня должны уже выдать заключительные документы по открытию нашей лаборатории в кожно-венерологическом диспансере, которая сертифицирована под анализы на COVID-19», – сказал врио.

Читайте: В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Также завтра планируется заказать тест-системы, что позволит увеличить объем тестирования на коронавирус в Севастополе. Контролировать эту работу будет местное управление Роспотребнадзора.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 11-летней девочки из Крыма.

Сегодня : Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета. Российские власти обсуждают несколько вариантов продления режима самоизоляции в стране из-за коронавируса.

Сегодня : В Минздраве России надеются, что коронавирус ослабнет к лету. К лету распространение коронавируса в России может замедлиться, такую надежду выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Вчера : В ВОЗ дали оценку уровню смертности из-за коронавируса в России. Уровень смертности из-за коронавируса очень низкий, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.