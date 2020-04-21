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Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе

Вторник
21 апреля 2020
10:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Лаборатория по тестированию на коронавирус, которую в Севастополе планировалось открыть 14 апреля, будет запущена на этой неделе.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в правительстве города.

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, открытие задержалось из-за дополнительных требований Роспотребнадзора. Сегодня ведомство должно выдать заключение на работу лаборатории.

«Насколько я знаю, вчера уже окончательный пакет документов и все исправления были сделаны, Наталья Александровна <Пеньковская> подтвердила, что сегодня должны уже выдать заключительные документы по открытию нашей лаборатории в кожно-венерологическом диспансере, которая сертифицирована под анализы на COVID-19», – сказал врио.

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Также завтра планируется заказать тест-системы, что позволит увеличить объем тестирования на коронавирус в Севастополе. Контролировать эту работу будет местное управление Роспотребнадзора.

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