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Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки

Вторник
21 апреля 2020
20:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
21 апреля 2020


Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки

© Новости Крыма

Полицейские привлекли крымчанина к ответственности за нарушение режима самоизоляции, когда он ехал к друзьям на шашлыки.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«139 протоколов по 20.6.1 КоАП составлено – это лица, которые безосновательно находились на улицах. Поступило нам уже сниженное количество звонков – это можно выйти или нельзя. 70 звонков на «горячую линию» поступило, из них 69 консультационного характера и одна жалоба на составленный протокол. Мама жаловалась, что необоснованно привлекли сына к ответственности. Перепроверили, установили, есть видеозапись – сын поясняет, что ехал к друзьям жарить шашлык.

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Протокол рассмотрен, три тысячи рублей штраф из-за того, что сын сам признался. То есть, здесь все обоснованно», – сказал Смаглин.

Смаглин отметил, что за прошедшие сутки полицейские проверили 1 068 объектов на предмет нарушений режима работы во время действия режима повышенной готовности.

Проверено по месту жительства 203 человека, в отношении которых вынесены постановления о самоизоляции. Нарушений не выявлено. Кроме того, полицейские не пропустили через Крымский мост 38 транспортных средств, 23 из них на въезд и 15 на выезд.

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