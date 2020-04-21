Крым сохраняет население за счет мигрантов

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020
При этом оба региона не уходят в отрицательную зону только благодаря мигрантам.
По данным на 1 января 2020 года в Севастополе насчитывалось 449 тысяч 100 жителей. За последние 3 года прирост составил 4,8% – по этому показателю город занял второе место среди регионов России.
Однако естественный прирост в Севастополе отрицательный: за период с 2017 по 2019 год этот показатель составил минус 3,6 тысячи человек. Лидерство Севастополю обеспечили мигранты: за 3 года в город прибыли 23 тысячи 900 человек.
Читайте: В Севастополе передвинут музей из-за ценной археологической находки
Численность населения Крыма, по данным РИА «Рейтинг», опирающимся на официальную статистику, с 2017 года почти не изменилась – 1 миллион 912 тысяч 600 человек (прирост 0%). Однако число умерших превысило количество рожденных за этот период на 29 тысяч 900 человек. Удержать показатели удалось за счет мигрантов: их прирост составил 21,5 тысячи.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 16 апреля 2020: Детский парк в Севастополе пообещали капитально отремонтировать до декабря. Детский парк имени Марии Байды, расположенный в центральной части Севастополя, капитально отремонтируют до 30 ноября этого года.
Среда, 15 апреля 2020: Главгосэкпертиза одобрила измененный проект очистных сооружений Коктебеля. Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил измененный проект строительства очистных сооружений в Коктебеле.
Суббота, 11 апреля 2020: В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса. Наиболее высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции присутствует в трех городах Крыма.
Суббота, 11 апреля 2020: В Балаклаве археологи обнаружили погребение женщины с патологиями. При раскопках храмового погребения в крепости Чембало (Балаклава) археологи обнаружили останки женщины 35-40 лет с врожденными патологиями и редкую поливную чашу XIV века.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/krym-sohranyaet-naselenie-za-schet-migrantov-130544/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
11:14 Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции
10:33 Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
10:10 Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе
10:05 Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта
10:03 В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка
09:47 Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе
09:43 Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек
09:37 В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции