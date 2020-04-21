Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Нарушивший режим самоизоляции водитель пытался откупиться от инспектора ДПС Из Таиланда в Крым вернутся не все отдыхающие Полиция выявила более 100 нарушителей самоизоляции в Крыму Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты В Крыму готовятся открыть часть предприятий
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В инфекционной больнице города находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них годовалая девочка, чья мама вернулась из-за границы. Еще пятеро севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы.
Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1524 человека. В пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, переведены пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники четвертой горбольницы.
Читайте: В Крыму с медицинского наблюдения снято более 3500 человек
Как сообщалось ранее, на обсервацию закрыт Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте, под наблюдением там 21 человек. Этот монастырь посещал паломник, у которого был выявлен коронавирус. В Республике Крым на утро 21 апреля – 46 заболевших.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Медики рассказали, при каких симптомах нужно вызывать скорую. Обязательно следует вызвать скорую помощь, в случае если температура тела резко поднялась до 38,5 градусов или выше.
Сегодня: Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе. Лаборатория по тестированию на коронавирус, которую в Севастополе планировалось открыть 14 апреля, будет запущена на этой неделе.
Сегодня: В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 11-летней девочки из Крыма.
Сегодня: Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета. Российские власти обсуждают несколько вариантов продления режима самоизоляции в стране из-за коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/koronavirus-v-sevastopole-operativnye-dannye-za-21-aprelya-130566/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Полиция выявила более 100 нарушителей самоизоляции в Крыму
17:53 Нарушивший режим самоизоляции водитель пытался откупиться от инспектора ДПС
17:17 Связывала и била кочергой: в Крыму у матери-садистки забрали детей
17:07 Из Таиланда в Крым вернутся не все отдыхающие
16:27 Полиция выявила более 100 нарушителей самоизоляции в Крыму
16:16 Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты
15:33 Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля
15:12 В Крыму готовятся открыть часть предприятий
14:49 Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление