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Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля

Вторник
21 апреля 2020
15:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


В Севастополе на утро 21 апреля не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В инфекционной больнице города находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них годовалая девочка, чья мама вернулась из-за границы. Еще пятеро севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы.

Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1524 человека. В пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, переведены пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники четвертой горбольницы.

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Как сообщалось ранее, на обсервацию закрыт Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте, под наблюдением там 21 человек. Этот монастырь посещал паломник, у которого был выявлен коронавирус. В Республике Крым на утро 21 апреля – 46 заболевших.

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Сегодня: Медики рассказали, при каких симптомах нужно вызывать скорую. Обязательно следует вызвать скорую помощь, в случае если температура тела резко поднялась до 38,5 градусов или выше.

Сегодня: Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе. Лаборатория по тестированию на коронавирус, которую в Севастополе планировалось открыть 14 апреля, будет запущена на этой неделе.

Сегодня: В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 11-летней девочки из Крыма.

Сегодня: Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета. Российские власти обсуждают несколько вариантов продления режима самоизоляции в стране из-за коронавируса.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/koronavirus-v-sevastopole-operativnye-dannye-za-21-aprelya-130566/

 
 

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