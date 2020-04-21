Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля

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В Севастополе на утро 21 апреля не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В инфекционной больнице города находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них годовалая девочка, чья мама вернулась из-за границы. Еще пятеро севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы.

Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1524 человека. В пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, переведены пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники четвертой горбольницы.

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Как сообщалось ранее, на обсервацию закрыт Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте, под наблюдением там 21 человек. Этот монастырь посещал паломник, у которого был выявлен коронавирус. В Республике Крым на утро 21 апреля – 46 заболевших.

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