Какой сегодня праздник 21 апреля

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Сегодня, 21 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пряника

Фото www.gastronom.ru

Название — Пряник — (пряжник, пряженник) — произошло из способа приготовления данного мучного изделия в печке — пряжение — один из этапов старого изготовления пряника, когда резную доску для печатных пряников обмазывали маслом.

Пряники дарили в знак уважения и любви, в праздники, в дни рождения и именин, невесте на свадьбу…Пряник берет свое начало с возникновения такого величайшего открытия человечества, как хлеб, появившийся в неолитическую эпоху. После того, как люди научились печь пресные лепешки, используя зерновую кашу, хлеб приобрел статус не просто пищи, а основы жизни, культуры, религии.

День главного бухгалтера в России

Фото shkolazhizni.ru

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День Главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух».

Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.

Родион Ледолом

Народный праздник «Родион Ледолом» отмечается 21 апреля (по старому стилю - 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа. Другие названия праздника: «Радивон», «Иродион», «Родион-выверни оглобли», «Родион - ревучие воды», «Ледоноска». Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Также сегодня, 21 апреля, отмечают такие праздники:

- День местного самоуправления в России

- День основания Рима в Италии

- День тяжелых последствий

- День чемоданов

- День Iron Maiden

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)

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- День таджикской науки

- День трюфелей кешью в шоколаде (National Chocolate Covered Cashew Day) в США

- День посадки деревьев в Кении

- День книги во Вьетнаме

- День буженины с ананасами (National Baked Ham with Pineapple Day) в США

- День детского сада (National Kindergarten Day) в Германии

- День прекрасных бульдогов (National Bulldogs Are Beautiful Day) в США

- День службы государственной охраны в Казахстане

- День эмансипации женщин в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Иван, Нифонт, Лука, Агав, Асинкрит, Иродион, Руф, Флегонт, Яков, Ерм, Келестин, Павсилип.

Что происходило 21 апреля в прошлые годы

753 - Считается датой основания Рима Ромулом (со времен римского ученого Марка Теренция Варрона).

1519 - На побережье Мексики высадился испанский конкистадор Э. Кортес.

1785 - Прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

1898 - Официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США).

1908 - Американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса (смог достичь лишь 87 градусов сев. широты).

1937 - Принят герб Украинской ССР.

1944 - Женщины во Франции получили избирательное право

1951 - Создан Национальный Олимпийский комитет СССР

1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1956 - Песня Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel» становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта «Billboard magazine».

1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.

1963 - Совместный концерт «The Beatles» и «Rolling Stones» в Ричмонде.

1967 - За несколько дней до проведения всеобщих выборов в Греции полковник Георгиос Пападопулос осуществляет военный переворот и устанавливает режим «черных полковников» (сохранявший власть до июля 1974 года).

1979 - В Киеве открылся театр драмы и комедии.

1983 - Однофунтовая монета опять заменена купюрами в Англии и Уэльсе.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 апреля. Какие праздники будут завтра?

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