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Из Таиланда в Крым вернутся не все отдыхающие

Вторник
21 апреля 2020
17:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Из 22 крымчан, остававшихся в Таиланде, в Крым сегодня вернутся 18 человек.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«К сожалению, один не успел доехать до аэропорта, несколько человек отказались и остались там. Поэтому летит 18 человек, в том числе четверо севастопольцев. Спасибо ростовчанам, они дают нам автобус, довезут до Евпатории», - пояснила она.

По информации главы республики Сергея Аксенова, самолет из Таиланда с крымчанами на борту прибудет сегодня в 21:50 в Ростов-на-Дону. Оттуда крымчан автобусом с сопровождением привезут на полуостров.

«Нам оказывают полное содействие, просят дать машину сопровождения, чтобы встретили на Крымском мосту, - отметил Аксенов. – Просим коллег перехватить сопровождение на Крымском мосту и сопроводить автобус до Евпатории. Конечно, и водитель, и сопровождающие отдохнут у нас, создадим все условия».

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Ранее сообщалось, что группа крымчан из 22 человек не может вылететь на Родину из Таиланда. В правительстве республики сообщали, что вышли на связь с гражданами и готовят их перелет в Россию на самолете. 

Кроме того, оказалось, что это не последние крымчане, застрявшие за рубежом. По информации крымских властей, группа крымчан застряла в Индии, другая группа – в США.

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