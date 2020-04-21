Гендиректор ВОЗ о COVID-19: самое сложное еще впереди

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19 В Крыму придумают наказание за неправильно заполненные анкеты на въезд В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека

© AFP

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус предостерегает, что основная борьба с коронавирусом еще впереди, сообщает Радіо Свобода.

«Поверьте, самое сложное еще впереди. Мы можем предотвратить эту трагедию. Многие не понимают, что это за вирус», – сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве 20 апреля.

По его словам, несмотря на предостережения ВОЗ, развитие ситуации с коронавирусом стало неожиданным даже для развитых стран.

Читайте: Медики рассказали, при каких симптомах нужно вызывать скорую

В ВОЗ ранее выражали обеспокоенность тем, как на пандемию смогут отреагировать развивающиеся страны, в которых системы здравоохранения являются слабыми.

Заявление главы ВОЗ прозвучало в то время, как некоторые страны начали объявлять о постепенном выходе из карантина, связанного с пандемией.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19. Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ингаляциями гелия и оксида азота дало первые результаты.

Вчера : В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан. За последние сутки в Крыму 81 человек был исследован на коронавирусную инфекцию, один анализ дал положительный результат.

Вчера : В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека. В Ялте 34 человека отправлены в изоляцию после контакта с волонтерами, у которых диагностировали коронавирус.

Вчера : Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля. В Севастополе на утро 21 апреля не зафиксировано новых случаев коронавируса.