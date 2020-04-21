Гендиректор ВОЗ о COVID-19: самое сложное еще впереди

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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21 апреля 2020
© AFP
«Поверьте, самое сложное еще впереди. Мы можем предотвратить эту трагедию. Многие не понимают, что это за вирус», – сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве 20 апреля.
По его словам, несмотря на предостережения ВОЗ, развитие ситуации с коронавирусом стало неожиданным даже для развитых стран.
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В ВОЗ ранее выражали обеспокоенность тем, как на пандемию смогут отреагировать развивающиеся страны, в которых системы здравоохранения являются слабыми.
Заявление главы ВОЗ прозвучало в то время, как некоторые страны начали объявлять о постепенном выходе из карантина, связанного с пандемией.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19. Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ингаляциями гелия и оксида азота дало первые результаты.
Вчера: В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан. За последние сутки в Крыму 81 человек был исследован на коронавирусную инфекцию, один анализ дал положительный результат.
Вчера: В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека. В Ялте 34 человека отправлены в изоляцию после контакта с волонтерами, у которых диагностировали коронавирус.
Вчера: Коронавирус в Севастополе: оперативные данные за 21 апреля. В Севастополе на утро 21 апреля не зафиксировано новых случаев коронавируса.
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