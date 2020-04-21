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Гендиректор ВОЗ о COVID-19: самое сложное еще впереди

Вторник
21 апреля 2020
23:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Гендиректор ВОЗ о COVID-19: самое сложное еще впереди

© AFP

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус предостерегает, что основная борьба с коронавирусом еще впереди, сообщает Радіо Свобода.

«Поверьте, самое сложное еще впереди. Мы можем предотвратить эту трагедию. Многие не понимают, что это за вирус», – сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве 20 апреля.

По его словам, несмотря на предостережения ВОЗ, развитие ситуации с коронавирусом стало неожиданным даже для развитых стран.

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В ВОЗ ранее выражали обеспокоенность тем, как на пандемию смогут отреагировать развивающиеся страны, в которых системы здравоохранения являются слабыми.

Заявление главы ВОЗ прозвучало в то время, как некоторые страны начали объявлять о постепенном выходе из карантина, связанного с пандемией.

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Вчера: В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека. В Ялте 34 человека отправлены в изоляцию после контакта с волонтерами, у которых диагностировали коронавирус.

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