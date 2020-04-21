Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе

Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.

Мост открыт для движения с вечера понедельника, сообщил генеральный директор подрядной компании Алексей Борисов.

«Открыли движение вчера поздно вечером. Мы выполнили все основные работы, чтобы была возможность возобновить движение транспорта. Остался небольшой комплекс работ, которые не требуют полного перекрытия моста», – рассказал Борисов.

По данным министерства транспорта Крыма, полностью сдать объект подрядчик обязан к концу месяца. Ему предстоит благоустроить территорию вокруг моста, обустроить пешеходные зоны, расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.

Читайте: Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК

Движение транспорта по мосту на улице Гагарина было перекрыто 30 ноября в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

Ранее предполагалось, что реконструкция моста завершится в марте этого года. Глава администрации Симферополя 11 марта анонсировала перенос срока завершения капремонта на 20 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен. Старт движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен из-за угрозы распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничений в стране.

Вчера : Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат. Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

Вчера : Застрявшие в Таиланде крымчане смогут вернуться домой через Ростов. Жители Крыма, которые не могли вылететь из Таиланда, будут вывезены самолетом до Ростова, а оттуда доставлены на полуостров автобусом.

Вчера : За неделю в Севастополь не пустили 245 автомобилей с туристами. За неделю на блокпостах на въездах в Севастополь проверили 4252 автомобиля, в которых передвигались более 5,5 тысяч человек. Более 1300 автомобилей ехали в Севастополь из других регионов.