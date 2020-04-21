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Власть -> Транспорт Крыма

Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе

Вторник
21 апреля 2020
09:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.

Мост открыт для движения с вечера понедельника, сообщил генеральный директор подрядной компании Алексей Борисов.

«Открыли движение вчера поздно вечером. Мы выполнили все основные работы, чтобы была возможность возобновить движение транспорта. Остался небольшой комплекс работ, которые не требуют полного перекрытия моста», – рассказал Борисов.

По данным министерства транспорта Крыма, полностью сдать объект подрядчик обязан к концу месяца. Ему предстоит благоустроить территорию вокруг моста, обустроить пешеходные зоны, расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.

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Движение транспорта по мосту на улице Гагарина было перекрыто 30 ноября в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

Ранее предполагалось, что реконструкция моста завершится в марте этого года. Глава администрации Симферополя 11 марта анонсировала перенос срока завершения капремонта на 20 апреля.

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