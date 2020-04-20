Застрявшие в Таиланде крымчане смогут вернуться домой через Ростов

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Жители Крыма, которые не могли вылететь из Таиланда, будут вывезены самолетом до Ростова, а оттуда доставлены на полуостров автобусом.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Мы написали вчера письмо, проговорили с губернаторами Краснодарского края и Ростовской области, нам предоставляют на месте автобус», - заявил Аксенов, предупредив, что вся группа будет сразу направлена на самоизоляцию.

Как пояснила вице-премьер республики Елена Романовская, из 22 крымчан шесть человек уже отказались от возвращения в Крым, с некоторыми пока не удалось установить связь и выяснить, как они будут добираться до аэропорта. Остальные будут готовы сесть на самолет до Ростова.

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«Как только наши земляки прибудут в Ростов, автобус будет взят под контроль и в сопровождении машины ГИБДД приедет к мосту. На Крымском мосту мы им вручим предписание о сопровождении. Все прибудут в Евпаторийский обсерватор», - пояснила Романовская.

Как ранее сообщалось, группа крымчан на выходных опубликовала видеообращение в соцсетях к крымским властям с просьбой помочь им выбраться из Таиланда. Трудности возникли при регистрации на рейс, который был рассчитан заявлен только для жителей Краснодарского края и Ростовской области.

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