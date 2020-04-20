Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Согласно поступившей от Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информации, ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки –1…–3 градуса», – сказано в сообщении пресс-службы.
В МЧС добавили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, в садовых кооперативах. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
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