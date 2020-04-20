Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток

Понедельник
20 апреля 2020
16:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Заморозки на почве и в воздухе ожидаются ночью и утром в Крыму в ближайшие трое суток.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Согласно поступившей от Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информации, ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки –1…–3 градуса», – сказано в сообщении пресс-службы.

В МЧС добавили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, в садовых кооперативах. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти порадовались количеству долгожданных осадков в Крыму. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о количестве выпавших в Крыму за последние сутки осадков.

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вчера: На Крым идут дожди и сильный ветер. Ночью и в течение дня 20 апреля в Крыму резко ухудшится погода: ожидаются сильные дожди и сильный ветер, предупреждает региональный главк МЧС.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/zamorozki-ozhidajutsya-v-krymu-v-blizhaishie-troe-sutok-130520/

 
 

Погода в Крыму

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается сильный шторм

На Крым надвигается сильный шторм

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Воду в Симферополе начнут подавать по графику
СЮЖЕТ
Водный кризис

Воду в Симферополе начнут подавать по графику

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.