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За неделю в Севастополь не пустили 245 автомобилей с туристами

Понедельник
20 апреля 2020
14:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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Апрель 2020
20 апреля 2020


За неделю на блокпостах на въездах в Севастополь проверили 4252 автомобиля, в которых передвигались более 5,5 тысяч человек. Более 1300 автомобилей ехали в Севастополь из других регионов.

Из них 245 автомобилей развернулись и поехали в обратную сторону, так как их водители и пассажиры не имели постоянного места жительства в Севастополе и ехали туда не по работе.

«На этой неделе мы ужесточаем контроль выезда из Севастополя. На всех, кто подъезжает к пунктам контроля на границе и не имеет оснований для этого, будет составлен протокол и проведено административное расследование», - рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.Также были проверены 300 человек, которые приехали в Севастополь на поезде. Из них семеро не были допущены в город и уехали обратно на поезде, не согласившись помещаться в обсерватор.

«Множество отзывов, что режим слишком жесткий. Все не ожидали такого отношения. Попадая в обсервацию на 14 дней в санаторий, многие готовы платить, но когда узнают, что нужно будет сидеть в одной комнате без выхода, желание находиться в Севастополе пропадает», - уточнил Каснокутский.

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От 1200 до 1700 человек находятся под наблюдением в своих квартирах – это севастопольцы, вернувшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно проходит выборочный контроль их соблюдения режима самоизоляции. За неделю было выписано три протокола о нарушении этого режима – людей не было дома, когда пришли проверяющие.

Всего за неделю сотрудники полиции и различных департаментов города выписали 203 протокола нарушителям, в судах уже были рассмотрены первые четыре дела. Всем выписали штрафы в минимальном размере 1000 рублей.

Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлен до 30 апреля. На утро 20 апреля в городе 18 зараженных COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 18 апреля 2020: Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло. Количество граждан, приезжающих в Крым из регионов России, за последние сутки резко возросло.

Суббота, 18 апреля 2020: Пассажиропоток поезда «Москва-Симферополь» сократился в пять раз. С конца марта пассажиропоток в Крым поездами из Москвы снизился в пять раз из-за ситуации с коронавирусом.

Пятница, 17 апреля 2020: В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом. Столице Крыма придется увеличить число рейсов в утренние часы, чтобы ликвидировать большое скопление крымчан, едущих на работу.

Четверг, 16 апреля 2020: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

 

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