Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по Республике Крым.
«Водитель такси в условиях плохой видимости из-за дождя и тумана выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил только водитель такси, кроме него никто не пострадал», - сообщили в ГИБДД.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 18 апреля 2020: Больше двадцати крымчан застряли в Таиланде. 22 крымчанина ждут возможности вылететь домой из Таиланда. В отличие от жителей России, у жителей Крыма пока нет возможности зарегистрироваться на рейсы через официальные электронные площадки.
Пятница, 17 апреля 2020: Четыре автомобиля столкнулись под Джанкоем. На въезде в Джанкой произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, сообщают очевидцы в соцсети.
Пятница, 17 апреля 2020: Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз. Всего с начала года на территории республики произошел 1151 пожар, из них 707 – на отрытых территориях, 497 связан с горением сухой травяной растительности, 28 – это лесные пожары.
Четверг, 16 апреля 2020: Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков. Продавцы, нелегально торгующие на Московском рынке в Севастополе, устроили драку с работниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов с овощами и фруктами.
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