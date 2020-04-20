Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

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В Крыму, недалеко от Ялты произошло лобовое столкновение такси и внедорожника Mitsubishi Outlander.

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по Республике Крым.

«Водитель такси в условиях плохой видимости из-за дождя и тумана выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил только водитель такси, кроме него никто не пострадал», - сообщили в ГИБДД.

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