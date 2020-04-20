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Воду в Симферополе начнут подавать по графику

Понедельник
20 апреля 2020
11:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
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Апрель 2020
20 апреля 2020


Воду в Симферополе начнут подавать по графику

© Podrobnosti.ua

Со вторника в симферопольском микрорайоне «Маршала Жукова» и частично в селе Пионерское Симферопольского района начнут подавать воду по графику.

Ограничение водоснабжения связано с продолжительными ремонтными работами на насосных станциях, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

В течение следующих семи дней воду будут подавать только утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.

«В связи с производством ремонтных работ на водопроводных насосных станциях в период с 21 по 27 апреля водоснабжение микрорайона «Маршала Жукова» и микрорайона «Понтос» в селе Пионерское Симферопольского района будет осуществляться по графику», - говорится в сообщении.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов не исключил ограничений водоснабжения в Симферополе при отсутствии осадков. Он отмечал, что город обеспечен водой на 3,5 месяцев. Если в весенний период на Крым не обрушаться осадки, то возможна подача воды по графикам.

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