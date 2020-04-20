Воду в Симферополе начнут подавать по графику

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму В Крыму опасаются очередной засухи Симферополю хватит воды до середины лета Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте Часть питьевой воды в Крыму не соответствует нормам
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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20 апреля 2020
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Ограничение водоснабжения связано с продолжительными ремонтными работами на насосных станциях, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
В течение следующих семи дней воду будут подавать только утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.
«В связи с производством ремонтных работ на водопроводных насосных станциях в период с 21 по 27 апреля водоснабжение микрорайона «Маршала Жукова» и микрорайона «Понтос» в селе Пионерское Симферопольского района будет осуществляться по графику», - говорится в сообщении.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов не исключил ограничений водоснабжения в Симферополе при отсутствии осадков. Он отмечал, что город обеспечен водой на 3,5 месяцев. Если в весенний период на Крым не обрушаться осадки, то возможна подача воды по графикам.
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