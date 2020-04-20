Власти Севастополя заявили, что им пришлось вырубить порядка 200 деревьев

Проект ремонта улицы Льва Толстого не будут обсуждать с севастопольцами.

Законодательство не предусматривает проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проектной документации на капитальный ремонт улиц. Об этом телеканалу НТС, в ответ на информационный запрос, рассказал директор департамента транспорта региона Сергей Румянцев.

«Капитальный ремонт не предполагает общественных слушаний. Работы по капитальному ремонту ведутся в рамках красных линий автомобильной дороги, установленных проектом планировки территории, обсуждение которого проходило в 2018 году и было принято Правительством Севастополя в 2018 году», – сказал Румянцев.

Сергей Румянцев подчеркнул, что решение начать ремонт улицы Льва Толстого не было спонтанным.

Контракт на проведение работ заключен в прошлом году. Подрядчик не приступал к выполнению масштабных работ на проезжей части во время реконструкции Большой Морской, чтобы избежать заторов в центральной части города. Именно поэтому ремонт пришлось отложить, говорит чиновник. Также Сергей Румянцев объяснил необходимость обустроить «парковочный карман» от перекрестка улиц Коммунистической и Толстого до выезда с улицы Рябова.

«Как показали представленные планы и топографические изыскания, именно напротив зеленой зоны, напротив дома 15-19 проходит водопровод и размещение над водопроводом зеленых насаждений противоречит законодательству – ввиду того, что могут быть нарушены сами инженерные сети. Это противоречит также и размещению контактной сети, которая проходит – троллейбусная», – говорит Сергей Румянцев.

Обустройство парковки увеличит пропускную способность улицы и не нарушит санитарные нормы, утверждает Сергей Румянцев.

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«Что касается санитарно-эпидемиологического состояния, также есть заключения, проведена экспертиза – проект полностью прошел экспертизу на всевозможные негативные воздействия – и санитарно-эпидемиологическое состояние этой улицы не ухудшится. Что касается домов 15-19, у них узаконена придомовая территория, она огорожена и ни в коем случае не будет затронута. Далее, если смотреть от забора придомовой территории, будет проходить достаточно широкий тротуар – порядка трех метров и только затем будет «карман». Этот «карман» также необходим – не только для удобства подвоза школьников в школу, но там находится у нас с вами и медицинское учреждение, которое часто посещают, напротив у нас с вами есть рынок. Это (парковка – ред.) будет только способствовать удобству жителей», – добавил чиновник.

Сергей Румянцев рассказал, что целостности домов на улице Толстого ничего не угрожает. Проектом не предусмотрены работы, связанные с устройством глубоких выемок, а дорожное полотно заложат на глубину не более 70 сантиметров.

Также местные жители опасались за судьбу многолетнего дуба. Дерево будет жить – порубочным билетом не предусмотрен его снос.

«Нам пришлось вырубить порядка 200 деревьев на улице Льва Толстого. Департамент городского хозяйства только за 2019 год высадил порядка пяти тысяч деревьев на территории Севастополя. В 2020 году департамент городского хозяйства планирует высадить шесть тысяч деревьев. Поэтому данный ущерб природе будет компенсирован», – сказал он.

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