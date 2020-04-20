Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

Власти порадовались количеству долгожданных осадков в Крыму

Понедельник
20 апреля 2020
12:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о количестве выпавших в Крыму за последние сутки осадков.

Эту информацию он озвучил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Вместе с крымчанами хочу порадоваться, что выпали осадки. Как Росгидромет доложил, на 7 часов утра в восточной, западной и северной части Крыма выпало не менее 11 мм осадков. В южной и центральной части Крыма выпало более 15 мм. Осадки продолжаются. Это как раз хорошее подспорье нашим сельхозтоваропроизводителям», – сказал Гоцанюк.

По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики, по состоянию на 17 апреля наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма были заполнены на 36 процентов, их объем составлял 34,4 млн кубометров, что на 8 млн кубометров воды больше показателей на этот период времени в прошлом году. С начала текущего года суммарный объем поданной воды в наливные водохранилища Восточного Крыма составил 16,6 млн кубометров.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля

Кроме того, Госкомводхоз на днях приступил к выполнению договорных обязательств по подаче воды на орошение. Наполнение водохранилищ, используемых для целей орошения, составляет: – Альминское – 2,7 млн кубометров, Бахчисарайское – 1,6 млн кубометров, Кутузовское – 0,7 млн кубометров воды. Эти запасы позволяют удовлетворить заявки сельхозпроизводителей в водоподаче для полива земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит до середины лета.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вчера: На Крым идут дожди и сильный ветер. Ночью и в течение дня 20 апреля в Крыму резко ухудшится погода: ожидаются сильные дожди и сильный ветер, предупреждает региональный главк МЧС.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Суббота, 18 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/vlasti-poradovalis-kolichestvu-dolgozhdannyh-osadkov-v-krymu-130514/

 
 

Погода в Крыму

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается сильный шторм

На Крым надвигается сильный шторм

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Воду в Симферополе начнут подавать по графику
СЮЖЕТ
Водный кризис

Воду в Симферополе начнут подавать по графику

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.