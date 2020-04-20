Власти порадовались количеству долгожданных осадков в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Эту информацию он озвучил сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
«Вместе с крымчанами хочу порадоваться, что выпали осадки. Как Росгидромет доложил, на 7 часов утра в восточной, западной и северной части Крыма выпало не менее 11 мм осадков. В южной и центральной части Крыма выпало более 15 мм. Осадки продолжаются. Это как раз хорошее подспорье нашим сельхозтоваропроизводителям», – сказал Гоцанюк.
По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики, по состоянию на 17 апреля наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма были заполнены на 36 процентов, их объем составлял 34,4 млн кубометров, что на 8 млн кубометров воды больше показателей на этот период времени в прошлом году. С начала текущего года суммарный объем поданной воды в наливные водохранилища Восточного Крыма составил 16,6 млн кубометров.
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Кроме того, Госкомводхоз на днях приступил к выполнению договорных обязательств по подаче воды на орошение. Наполнение водохранилищ, используемых для целей орошения, составляет: – Альминское – 2,7 млн кубометров, Бахчисарайское – 1,6 млн кубометров, Кутузовское – 0,7 млн кубометров воды. Эти запасы позволяют удовлетворить заявки сельхозпроизводителей в водоподаче для полива земель сельскохозяйственного назначения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит до середины лета.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Вчера: На Крым идут дожди и сильный ветер. Ночью и в течение дня 20 апреля в Крыму резко ухудшится погода: ожидаются сильные дожди и сильный ветер, предупреждает региональный главк МЧС.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.
Суббота, 18 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
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