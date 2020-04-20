Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Ялте полиция закрыла сеть борделей

Понедельник
20 апреля 2020
19:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Сеть подпольных публичных домов, замаскированных под массажные салоны, «накрыли» правоохранители на территории Ялты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, две местные жительницы 40 и 44 лет арендовали два помещения и в течение 2019 года наладили работу салонов «массажа» с девушками, готовыми оказать клиентам особые услуги.

«Организаторы подпольного бизнеса с целью увеличения прибыли и привлечения новых клиентов распространили рекламу с указанием номера телефона, при этом в ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов камуфлировалась с соблюдением мер конспирации», - рассказали правоохранители.

«Бизнес-леди» контролировали работу заведений ежедневно: сами устанавливали прайс-лист, распределяли клиентов и собирали выручку, из которой и выплачивали зарплату своим сотрудницам.

Читайте: Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

«В ходе обысковых мероприятий внутри заведений сотрудниками полиции изъяты более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Против «предпринимательниц» возбуждено уголовное дело за организацию занятий проституцией и содержание притонов для интим-услуг. Подозреваемым, которые в данный момент находятся под домашним арестом, грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Полиция задержала крымчанина за торговлю «разрешениями» на передвижение по полуострову. Ялтинские полицейские задержали мужчину за подделку разрешений на передвижение по территории Крыма во время ограничительных мер.

Сегодня: В Крыму нашли несуществующий отдел по борьбе с коронавирусом. Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Алуште автомобиль несуществующего отдела по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня: В следственных изоляторах Крыма наблюдается сложная ситуация. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса отказаться от ареста людей за преступления небольшой и средней тяжести.

Вчера: В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков. В Севастополе провели всенощные пасхальные богослужения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/v-yalte-politsiya-zakryla-set-bordelei-130526/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции

Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Россияне просят отменить майские праздники
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Россияне просят отменить майские праздники

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.