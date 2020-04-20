В Ялте полиция закрыла сеть борделей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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20 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным ведомства, две местные жительницы 40 и 44 лет арендовали два помещения и в течение 2019 года наладили работу салонов «массажа» с девушками, готовыми оказать клиентам особые услуги.
«Организаторы подпольного бизнеса с целью увеличения прибыли и привлечения новых клиентов распространили рекламу с указанием номера телефона, при этом в ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов камуфлировалась с соблюдением мер конспирации», - рассказали правоохранители.
«Бизнес-леди» контролировали работу заведений ежедневно: сами устанавливали прайс-лист, распределяли клиентов и собирали выручку, из которой и выплачивали зарплату своим сотрудницам.
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«В ходе обысковых мероприятий внутри заведений сотрудниками полиции изъяты более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов», - отметили в пресс-службе ведомства.
Против «предпринимательниц» возбуждено уголовное дело за организацию занятий проституцией и содержание притонов для интим-услуг. Подозреваемым, которые в данный момент находятся под домашним арестом, грозит до пяти лет лишения свободы.
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