В Ялте полиция закрыла сеть борделей

Сеть подпольных публичных домов, замаскированных под массажные салоны, «накрыли» правоохранители на территории Ялты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, две местные жительницы 40 и 44 лет арендовали два помещения и в течение 2019 года наладили работу салонов «массажа» с девушками, готовыми оказать клиентам особые услуги.

«Организаторы подпольного бизнеса с целью увеличения прибыли и привлечения новых клиентов распространили рекламу с указанием номера телефона, при этом в ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов камуфлировалась с соблюдением мер конспирации», - рассказали правоохранители.

«Бизнес-леди» контролировали работу заведений ежедневно: сами устанавливали прайс-лист, распределяли клиентов и собирали выручку, из которой и выплачивали зарплату своим сотрудницам.

Читайте: Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

«В ходе обысковых мероприятий внутри заведений сотрудниками полиции изъяты более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Против «предпринимательниц» возбуждено уголовное дело за организацию занятий проституцией и содержание притонов для интим-услуг. Подозреваемым, которые в данный момент находятся под домашним арестом, грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Полиция задержала крымчанина за торговлю «разрешениями» на передвижение по полуострову. Ялтинские полицейские задержали мужчину за подделку разрешений на передвижение по территории Крыма во время ограничительных мер.

Сегодня : В Крыму нашли несуществующий отдел по борьбе с коронавирусом. Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Алуште автомобиль несуществующего отдела по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня : В следственных изоляторах Крыма наблюдается сложная ситуация. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса отказаться от ареста людей за преступления небольшой и средней тяжести.

Вчера : В Севастополье пасхальные богослужения прошли под надзором казаков. В Севастополе провели всенощные пасхальные богослужения.