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В ВОЗ дали оценку уровню смертности из-за коронавируса в России

Понедельник
20 апреля 2020
20:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Уровень смертности из-за коронавируса очень низкий, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Об этом сообщает РИА Новости. Однако, она подчеркнула, что за последнюю неделю количество зараженных коронавирусом существенно выросло.

«Хотя в России очень низкий уровень смертности от COVID-19 – ред, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», - сказала Мила Вуйнович.

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На данный момент в России насчитывается 47 121 случай заражения коронавирусом, 405 человек от болезни скончались, более 3 400 – выздоровели.

В Крыму на данный момент зарегистрировано 63 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 45 на территории республики, 18  в Севастополе. Смертельных случаев – нет.

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