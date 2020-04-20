«В воде - дохлая рыба». В Севастополе требуют остановить строительные работы на пруду

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В Севастополе из-за проведения частным застройщиком строительных работа на Терновском пруду появилась угроза уничтожения водного объекта, который является источником питьевого водоснабжения села Терновка.

Как сообщает сайт правительства Севастополя, «на озере уже установлены беседки и помосты для рыбаков, заканчивается строительство деревянного сруба; непосредственно в водоеме установлена железобетонная подпорная стена, при строительстве которой было уничтожено одно из двух русел реки Ай-Тодорка, питающих водоем».

Сообщается, что депутаты Севастополя выехали на место, чтобы разобраться, что происходит с Терновским прудом, а члены Общественной палаты «вызывали представителя полиции, который протокольно зафиксировал увиденное».

Депутаты приняли решение, что необходимо остановить все работы, разобраться в правовой стороне вопроса, демонтировать все, что построено незаконно, провести работы по рекультивации.

По словам депутата Михаила Чалого, «вся система каскадных озер, которая питала Терновку, разрушена, одно из русел реки Ай-Тодорка уничтожено, а озеро Терновское отравлено – в воде плавает дохлая рыба».

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Специалисты Севприроднадзора в течение недели обследовали пруды в районе с. Терновка и Байдарской долины.

В ведомстве предупредили, что самовольные изменения берегов и дна водных объектов, вмешательство в гидротехнические сооружения являются нарушением законодательства и могут привести к необратимым последствиям, включая гибель водного объекта.

По словам жителей села Терновка, которых цитирует телеканал НТС, сейчас озеро разделено между двумя частниками: один арендовал участков, а другой – выкупил пай. Публично они не комментируют обвинения властей города.

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