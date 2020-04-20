В следственных изоляторах Крыма наблюдается сложная ситуация

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С такой просьбой он обратился в письме к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Копию письма опубликовал Telegram-канал Mash. Источник РБК, близкий ко ФСИН, подтвердил его подлинность.
«В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», — говорится в письме Калашникова.
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По его словам, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, как указал Калашников, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма.
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Вчера: В Крыму выявили множество опасных нарушений режима самоизоляции. Центр оперативного реагирования обнаружил множество работающих предприятий в Бахчисарайском и Белогорском районах.
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