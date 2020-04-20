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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В следственных изоляторах Крыма наблюдается сложная ситуация

Понедельник
20 апреля 2020
11:16

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников призвал на время пандемии коронавируса отказаться от ареста людей за преступления небольшой и средней тяжести.

С такой просьбой он обратился в письме к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Копию письма опубликовал Telegram-канал Mash. Источник РБК, близкий ко ФСИН, подтвердил его подлинность.

«В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», — говорится в письме Калашникова.

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По его словам, на 1 апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Наиболее сложная ситуация, как указал Калашников, наблюдается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма.

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