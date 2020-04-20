Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса? Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

Понедельник
20 апреля 2020
12:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

© gazetauzao.ru

В Севастополе два новых случая коронавируса. Это дочь женщины, вернувшейся из-за границы, и мужчина, который находился в больнице имени Даши Севастопольской.

«За выходные два подтвержденных диагноза. Это маленькая девочка, чья мама вернулась из-за границы и по группе риска была под наблюдением у нас в больнице. Маленькая дочь, годик и два месяца, заболела, диагноз подтвердился», - сообщил на заседания правительства города врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, девочка сейчас чувствует себя нормально.

Еще один пациент – мужчина, лежавший в больнице Даши Севастопольской, в которой ранее нашли человека с COVID-19. Также сегодня пришли пробы всех пациентов и врачей больницы, которые находились в обсерваторе «Изумруд». Они отрицательные. Сегодня всех отпустят из обсерватора по домам.

Читайте: Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса

Всего в Севастополе на утро 20 апреля в инфекционной больнице города находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще пятеро севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы, один из них перенес болезнь очень тяжело.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации. Новых случаев заражения коронавирусом в Крыму не зафиксировано.

Сегодня: В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

Сегодня: Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление. Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к горожанам с важным заявлением.

Вчера: Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!». В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/v-sevastopole-godovalaya-devochka-zarazilas-COVID19-130513/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации

Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации

Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.