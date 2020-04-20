В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

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В Севастополе два новых случая коронавируса. Это дочь женщины, вернувшейся из-за границы, и мужчина, который находился в больнице имени Даши Севастопольской.

«За выходные два подтвержденных диагноза. Это маленькая девочка, чья мама вернулась из-за границы и по группе риска была под наблюдением у нас в больнице. Маленькая дочь, годик и два месяца, заболела, диагноз подтвердился», - сообщил на заседания правительства города врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, девочка сейчас чувствует себя нормально.

Еще один пациент – мужчина, лежавший в больнице Даши Севастопольской, в которой ранее нашли человека с COVID-19. Также сегодня пришли пробы всех пациентов и врачей больницы, которые находились в обсерваторе «Изумруд». Они отрицательные. Сегодня всех отпустят из обсерватора по домам.

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Всего в Севастополе на утро 20 апреля в инфекционной больнице города находятся 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще пятеро севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы, один из них перенес болезнь очень тяжело.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации. Новых случаев заражения коронавирусом в Крыму не зафиксировано.

Сегодня : В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

Сегодня : Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление. Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к горожанам с важным заявлением.

Вчера : Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!». В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.