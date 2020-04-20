В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции

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Глава республики Сергей Аксенов запретил отключения воды и электроэнергии для плановых работ, пока все люди сидят дома в режиме самоизоляции.

Соответствующее поручение было дано главе крымского правительства Юрию Гоцанюку на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Плановое отключение электроэнергии – вообще запретить. А то пишут, что плановые работы «Крымэнерго» проводит, соответственно, люди все сидят дома без света. Зачем, если сейчас нет аварийности, проводить работы? – поинтересовался Аксенов. – Не проводить плановые отключения. Только если авария!«

Как ранее сообщалось, администрации Симферополя предупредила об отключениях воды в симферопольском микрорайоне «Маршала Жукова» и частично в селе Пионерском в связи с ремонтными работами на насосных станциях.

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Кроме того, по информации на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» 21 апреля должны были быть плановые отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами на десяти улицах Симферополя, а также во многих садовых товариществах Каменского массива.

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