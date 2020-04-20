В Крыму с медицинского наблюдения снято более 3500 человек

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В Республике Крым с медицинского наблюдения сняты более 3,5 тысяч человек, приехавших на полуостров из-за рубежа.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом вице-премьер республики Елена Романовская.

«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1655 человек, за последние сутки взяты под наблюдение 46, снято с наблюдения 200. И так, с нарастающим итогом снято с наблюдения 3503 - это граждане, которые вернулись из-за рубежа», - сказала Елена Романовская.

Кроме того, по ее словам сейчас создается реестр лиц, приехавших в Крым из других регионов РФ и из-за границы.

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«В Минздрав поступило около 2000 анкет, распределены по больницам сведения о тех, кто прибыл из других регионов Российской Федерации. Проводится работа по составлению реестров граждан, прибывших из-за пределов Республики Крым, чтобы взять их под медицинское наблюдение. На данный момент в РК 45 положительных тестов на COVID-19 45, 22 человека выписаны, 33 проходят лечение, тяжелых ситуаций нет, и это дает нам возможность не выискивать койки в других больницах», - сказала Елена Романовская.

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