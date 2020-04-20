В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19 Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса? Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1809 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 1567 человек, в стационарах находятся 74 человека, изолировано в обсерваторы – 168 человек. Готов к развертыванию второй обсерватор в Евпатории на 150 мест.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 45 положительных на Covid-19, двое за последние сутки. Из них на лечении 23 человека, выздоровело — 22. Среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией нет ни одного в состоянии тяжелой степени тяжести.

За сутки на телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым поступило 210 звонков. Значительная часть вопросов, с которыми обращались граждане, касались общих рекомендаций в связи со сложившейся в Крыму ситуацией с новой коронавирусной инфекцией.

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Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию»

Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

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Сегодня : В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19. В Севастополе два новых случая коронавируса. Это дочь женщины, вернувшейся из-за границы, и мужчина, который находился в больнице имени Даши Севастопольской.

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Сегодня : Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление. Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к горожанам с важным заявлением.

Вчера : Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!». В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.