В Крыму нашли несуществующий отдел по борьбе с коронавирусом

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Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Алуште автомобиль несуществующего отдела по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проверки с помощью специальных приборов было установлено, что на автомобиле установлены тонированные стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. Помимо этого, у 23-летнего водителя отсутствовал полис ОСАГО. В отношении мнимого борца с коронавирусом составлено три протокола об административных правонарушениях», – рассказала Волк.

По информации МВД, тонировку и наклейки с автомобиля по требованию сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Алуште водитель удалил на месте. Протоколы на автовладельца были составлены по части 1 статьи 12.5, части 2 статьи 12.5 и части 31 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

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Согласно части 1 указанной статьи, нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. По части 2 статьи 12.5 предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Часть 3.1 статьи 12.5 предполагает также наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

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