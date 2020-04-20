Торговые сети Крыма обеспечены запасом продуктов до 30 дней

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В торговых сетях республики имеются достаточные запасы продовольственных товаров для стабильного обеспечения населения в среднем до 30 дней.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

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— В целом по состоянию на 20 апреля ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, — добавил Юрий Гоцанюк.

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