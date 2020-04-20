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Торговые сети Крыма обеспечены запасом продуктов до 30 дней

Понедельник
20 апреля 2020
18:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


В торговых сетях республики имеются достаточные запасы продовольственных товаров для стабильного обеспечения населения в среднем до 30 дней.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

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— В целом по состоянию на 20 апреля ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, — добавил Юрий Гоцанюк. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 18 апреля 2020: В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра». Оперативниками в Евпатории установлен подозреваемый в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пятница, 17 апреля 2020: Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета. Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.

Пятница, 17 апреля 2020: В Симферополе мужчина забил насмерть палкой бездомную. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.

Четверг, 16 апреля 2020: Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое. От владельцев двух торговых точек в Джанкое — магазинов продуктов питания и спиртных напитков, поступили заявления о кражах.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/torgovye-seti-kryma-obespecheny-zapasom-produktov-do-30-dnei-130525/

 
 

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