Торговые сети Крыма обеспечены запасом продуктов до 30 дней

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
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— В целом по состоянию на 20 апреля ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, — добавил Юрий Гоцанюк.
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Суббота, 18 апреля 2020: В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра». Оперативниками в Евпатории установлен подозреваемый в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Пятница, 17 апреля 2020: Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета. Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.
Пятница, 17 апреля 2020: В Симферополе мужчина забил насмерть палкой бездомную. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.
Четверг, 16 апреля 2020: Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое. От владельцев двух торговых точек в Джанкое — магазинов продуктов питания и спиртных напитков, поступили заявления о кражах.
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