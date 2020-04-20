Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма

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Спикер госсовета Республики Крым Константинов — на восьмом месте по размеру полученного в 2019 году доходу.

Самый большой доход по итогам 2019 года среди депутатов парламента Крыма показала предприниматель Светлана Шабельникова. Она в прошлом году получила 137,06 миллиона рублей — на 42,25 миллиона больше, чем в 2018-м, на 64,69 миллиона больше, чем в 2017-м, на 76,82 миллиона больше, чем в 2016 году. Об этом «Примечания» узнали, ознакомившись со сведениями народных избранников на сайте госсовета Республики Крым.

Далее — в сторону уменьшения — идут следующие депутаты, получившие в 2019 году очень хороший доход: Николай Янаки — 61,78 миллиона рублей; Владимир Демченко (+ жена) — 50,23 миллиона; Владимир Бобков (+ жена) — 36,72 миллиона; Евгений Михайлов — 30,16 миллиона; Олег Свешников — 28,62 миллиона: Михаил Смолянов (+ жена) — 28,02 миллиона; Владимир Константинов — 22,05 миллиона; Александр Файнгольд (+ жена) — 21,32 миллиона; Петр Калын — 20,89 миллиона; Юрий Ветоха (+ жена) — 18,95 миллиона; Оксана Сергиенко (+ муж) — 14,56 миллиона; Сергей Бородкин — 14,48 миллиона; Чингиз Якубов — 13,36 миллиона рублей.

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По итогам 2018 года самый большой доход среди депутатов госсовета Республики Крым показал Фрунзе Мардоян — 103,4 миллиона рублей. Мардоян был депутатом парламента Крыма первого созыва (2014-2019 годы) и во второй созыв не попал.

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