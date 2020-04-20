Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации

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Новых случаев заражения коронавирусом в Крыму не зафиксировано.

Центральная городская больница Армянска снова начнет работать после двухнедельного режима обсервации из-за обнаруженного там коронавируса.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба по нераспространению заболевания.

«Армянская больница выходит из обсервации. На сегодняшний день все тесты у коллектива и пациентов отрицательные. Спасибо пациентам и врачам за терпение, кто находился в вынужденной изоляции. Профессиональными действиями удалось ликвидировать этот очаг», – сказал он.

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Аксенов уточнил, что больница начнет работать в плановом режиме со среды после проведения заключительной дезинфекции.

Как сообщалось, в Армянской центральной городской больнице с 7 апреля был введен режим обсервации из-за угрозы заражения коронавирусом. Инфекция была обнаружена у сестры одного из пациентов учреждения, которая вернулась из Москвы. Всего на карантине в больнице находились 57 медицинских работников и 67 пациентов.

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