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Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах

Понедельник
20 апреля 2020
16:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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20 апреля 2020


Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах

© МЧС Севастополя

Жители Севастополя в выходные предпочли не придерживаться режима самоизоляции.

Более 100 нарушителей обнаружили сотрудники МЧС, полиции и Севастопольского лесничества на пляжах и в лесах.

«В праздничный день проверке подверглись пляжи бухты Казачьей и Балаклавы, были осмотрены лестные участки в селах Хмельницкое, Черноречье и поселке Сахарная головка. Спасатели работали и на суше, и с моря, призывая граждан к сознательности и возвращению домой. Всего в ходе мероприятия было выявлено более 100 нарушителей, на одном лишь пляже Васили в Балаклаве спасатели и представители правоохранительных органов обнаружили 32 человека, которые проигнорировали введенные противоэпидемиологические меры», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

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На первый раз нарушители отделались предупреждением. С ними были проведены профилактические беседы.

Как сообщалось ранее, суды Севастополя уже начали назначать штрафы за нарушение режима самоизоляции, их сумма может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей. Режим продлен в Севастополе до 30 апреля, покидать свои дома без уважительной причины запрещено.

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Пятница, 17 апреля 2020: Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать. Находясь в самоизоляции, жители Крыма проводят свободное время за бутылкой спиртного.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/sevastopoltsy-reshili-massovo-samoizolirovatsya-na-plyazhah-130524/

 
 

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