Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах

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© МЧС Севастополя

Жители Севастополя в выходные предпочли не придерживаться режима самоизоляции.

Более 100 нарушителей обнаружили сотрудники МЧС, полиции и Севастопольского лесничества на пляжах и в лесах.

«В праздничный день проверке подверглись пляжи бухты Казачьей и Балаклавы, были осмотрены лестные участки в селах Хмельницкое, Черноречье и поселке Сахарная головка. Спасатели работали и на суше, и с моря, призывая граждан к сознательности и возвращению домой. Всего в ходе мероприятия было выявлено более 100 нарушителей, на одном лишь пляже Васили в Балаклаве спасатели и представители правоохранительных органов обнаружили 32 человека, которые проигнорировали введенные противоэпидемиологические меры», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

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На первый раз нарушители отделались предупреждением. С ними были проведены профилактические беседы.

Как сообщалось ранее, суды Севастополя уже начали назначать штрафы за нарушение режима самоизоляции, их сумма может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей. Режим продлен в Севастополе до 30 апреля, покидать свои дома без уважительной причины запрещено.

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