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Севастополь готовят к более тяжелому COVID-сценарию

Понедельник
20 апреля 2020
18:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Севастополь готовят к более тяжелому COVID-сценарию

© Форпост

Для борьбы с тяжелыми случаями развития коронавирусной инфекции разворачиваются дополнительные мощности.

По нормативам Министерства здравоохранения Российской Федерации Севастополю предписано организовать 224 койки для круглосуточного пребывания пациентов с COVID-19. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор Александр Кулагин. Однако данный норматив исходит из официальной численности населения города, которая, согласно данным Росстата, составляет 449.138 человек.

«Мы понимаем, что в Севастополе проживает больше людей, чем говорит официальная статистика. Поэтому мы готовимся к более тяжелому сценарию и на всякий случай готовим 427 коек круглосуточного пребывания», — сказал Кулагин.

Для этого, добавил вице-губернатор, городу понадобятся 150 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день у региона есть 41 аппарат. Но при этом пока ни один аппарат ИВЛ не был задействован для лечения COVID-19.

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«В горбольнице № 9 у нас на сегодняшний день 7 аппаратов ИВЛ. Больница готова принимать и обеспечивать лечение людей с коронавирусной инфекцией. Также там есть аппарат гемодиализа», — сказал Александр Кулагин.

Также в горбольнице № 9 работает компьютерный томограф. Поэтому, если любые сомнения на коронавирус возникают, люди могут сделать томографию, чтобы предупредить поражение легких инфекцией.

Руководитель горздрава Сергей Шеховцов отметил, что у двоих пациентов горбольницы № 9, у которых коронавирусная инфекция развивалась без симптомов, были обнаружены изменения в легких.

Кроме того, Александр Кулагин добавил, что не всегда анализы подтверждают коронавирусную инфекцию, даже если человек явно ей заражен.

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