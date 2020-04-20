Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму

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Россияне, которые едут на отдых в Крым во время эпидемии коронавируса, ведут себя безответственно по отношению к жителям полуострова и пренебрежительно по отношению к мерам, которые предпринимает государство для борьбы с распространением COVID-19, заявил сенатор Сергей Цеков.

Он отметил, что буквально накануне летел из Москвы, где проходило заседание Совета Федерации, и его очень возмутило, что многие пассажиры в самолете были без масок.

«Люди относятся к этой ситуации пренебрежительно и неуважительно. И к таким людям должны ужесточаться меры воздействия», — констатировал Цеков в беседе с Nation News.

Еще большее возмущение и непонимание политика вызывает то, что многие жители других регионов РФ в такое сложное время направились на отдых в Крым. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, поток машин через Крымский мост вырос на 40%.

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«Я, как крымчанин, который вынужден ездить по работе, все-таки обращаюсь к жителям РФ: сейчас не время ехать в Крым, тем более ехать в Крым для отдыха», — подчеркнул он.

Цеков не исключил, что власти республики будут принимать серьезные меры на этот счет. В частности, пансионаты и гостиницы уже предупреждены, что они не должны работать.

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