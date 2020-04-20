Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В ВОЗ дали оценку уровню смертности из-за коронавируса в России Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат Роспотребнадзор рассказал об использовании мыла Полиция задержала крымчанина за торговлю «разрешениями» на передвижение по полуострову Торговые сети Крыма обеспечены запасом продуктов до 30 дней

Россияне просят отменить майские праздники

Понедельник
20 апреля 2020
20:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Россияне просят отменить майские праздники

© Новости Крыма

Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, еще столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.

Результаты опроса приводит РИА Новости.

Респондентов попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время.

Каждый третий назвал это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Примерно такое же количество опрошенных предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники.

Читайте: Какой сегодня праздник 12 апреля

Чуть меньше трети заявили, что вообще не понимают, зачем переносить майские праздники.

За перенос майских праздников на июнь высказались 19% опрошенных, 14 процентов выбрали июль и август, 13 процентов — сентябрь.

Большинство респондентов планируют на майские праздники остаться дома. Только 15% респондентов изъявили желание съездить на дачу, на шашлыки с друзьями или посмотреть другой город.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах. Жители Севастополя в выходные предпочли не придерживаться режима самоизоляции.

Сегодня: Какой сегодня праздник 20 апреля. Сегодня, 20 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера: Какой сегодня праздник 19 апреля. Сегодня, 19 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Суббота, 18 апреля 2020: Какой сегодня праздник 18 апреля. Сегодня, 18 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/rossiyane-prosyat-otmenit-maiskie-prazdniki-130547/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки

Россияне просят отменить майские праздники

Россияне просят отменить майские праздники

Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах

Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах

Какой сегодня праздник 20 апреля

Какой сегодня праздник 20 апреля

Какой сегодня праздник 19 апреля

Какой сегодня праздник 19 апреля

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.