Россияне просят отменить майские праздники

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Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, еще столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.

Результаты опроса приводит РИА Новости.

Респондентов попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время.

Каждый третий назвал это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Примерно такое же количество опрошенных предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники.

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Чуть меньше трети заявили, что вообще не понимают, зачем переносить майские праздники.

За перенос майских праздников на июнь высказались 19% опрошенных, 14 процентов выбрали июль и август, 13 процентов — сентябрь.

Большинство респондентов планируют на майские праздники остаться дома. Только 15% респондентов изъявили желание съездить на дачу, на шашлыки с друзьями или посмотреть другой город.

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