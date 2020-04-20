Роспотребнадзор рассказал об использовании мыла

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Антибактериальное мыло не защитит от коронавируса лучше, чем обычное.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает газета «Известия».

«Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Для того, чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома», – цитирует газета пресс-службу.

Согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, как такового стандарта антибактериального мыла и критериев его эффективности не существует. Дело в том, что в подобное мыло вносятся антимикробные добавки. Их количество регулируется сугубо желанием производителя, который иногда может вообще не добавлять их, использую пометку «антибактериальное» в качестве удачного маркетингового хода.

«Так называемое антибактериальное мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы – не бактерии, и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», – отмечается в сообщении.

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В ведомстве также дали инструкцию о том, как правильно мыть руки, чтобы снизить риск заражения целым рядом инфекций, в том числе новым коронавирусом. Так, руки необходимо мыть с мылом, используя теплую проточную воду. Намыливать их следует в течение не менее 30 секунд. Сушка рук, по данным службы, имеет не менее важное значение в процессе их очищения. После того, как мыло смыто, необходимо насухо их вытереть. Мытье рук необходимо проводить до приема и приготовления пищи, нанесения макияжа и надевания контактных линз. Перед тем как прикоснуться к местам повреждения кожного покрова, а также при проведении медицинских манипуляций, руки должны быть тщательно вымыты.

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