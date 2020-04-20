Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 апреля

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 апреля.

В Симферополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 87 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 4 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 92 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 88 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Гурзуфе - 10, в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Мисхоре - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Айя - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти порадовались количеству долгожданных осадков в Крыму. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о количестве выпавших в Крыму за последние сутки осадков.

Вчера : На Крым идут дожди и сильный ветер. Ночью и в течение дня 20 апреля в Крыму резко ухудшится погода: ожидаются сильные дожди и сильный ветер, предупреждает региональный главк МЧС.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Суббота, 18 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.