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Полиция задержала крымчанина за торговлю «разрешениями» на передвижение по полуострову

Понедельник
20 апреля 2020
19:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Ялтинские полицейские задержали мужчину за подделку разрешений на передвижение по территории Крыма во время ограничительных мер.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Информация о некоем гражданине, который за денежное вознаграждение может подготовить разрешительный документ, дающий возможность свободно передвигаться по территории Республики Крым во время введенного режима «повышенной готовности», поступила в одно из отделений местной полиции», – рассказали правоохранители.

По словам представителей управления внутренних дел, сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке этого сигнала, и в результате проведенной работы им удалось установить личность причастного к совершению указанных деяний. «Им оказался проживающий в Ялте 40-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж», – уточнили полицейские.

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Они также обратили внимание, что задержанный признался в том, что действительно распространял информацию о готовности предоставления «липовых» разрешений через интернет. При этом он пояснил, что с найденным клиентом назначалась встреча уже «в реале», где и происходил обмен поддельного документа на денежную сумму в размере 3 тыс рублей. «Теперь этому гражданину грозит срок за мошенничество», – заверили в УМВД.

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