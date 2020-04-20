Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса?

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Однако эксперты считают, что вскоре цены на жилье могут упасть на 10% или снижаться медленно и незначительно.
Хотя заключение сделок на покупку жилья на данный момент невозможно из-за соблюдения россиянами режима самоизоляции, за последний месяц стоимость вторичного жилья возросла на 0,3%, а за год – на 4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что повышение цен может быть связано с действиями риелторов, которые в начале кризиса, как правило, оставляют в базе небольшие квартиры. Стоимость квадратного метра такой недвижимости немного выше усредненного показателя.
Тем не менее, Попов считает, что снижение доходов населения может привести к снижению стоимости недвижимости на 10% «Подобные ситуации мы уже наблюдали в 2009 году и 2015 году, когда из-за обеднения населения количество сделок на рынке недвижимости резко снижалось»,— заявил изданию Попов.
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Однако руководитель департамента вторичной недвижимости «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома придерживается другого мнения. Он говорит, что обвала цен ждать не приходится, так как люди, продающие неновое жилье никогда не спешат делать скидки.
Таким образом, в условиях грядущего кризиса цены на вторичные квартиры могут снижаться медленно.
Ранее эксперты отмечали всплеск интереса к покупке и аренде жилья и апартаментов на юге России с начала пандемии в связи с тем, что многие россияне не смогут отправиться в отпуск за границу в этом году.
Однако уже к лету риелторы ждут снижения платежеспособного спроса, а за ним и корректировку цен.
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