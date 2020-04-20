Пациентов обсерватора «Изумруд» в Севастополе готовят к выписке

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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Они получили отрицательные тесты и в ближайшее время покинут данное учреждение, сообщил заместитель главы местного управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин.
Информация об этом размещена на сайте правительства города.
Указывается, что в целом, Роспотребнадзор за прошедшую неделю провел 21 эпидемрасследование по коронавирусу.
«По каждому случаю эпидемиологи устанавливают контактных лиц. У нас было установлено 147 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. Отстранено от работы 26 человек, направлено 21 предписание о проведении медицинского патронажа, также вынесено 43 постановления об изоляции – это Свято-Георгиевский монастырь и терапевтическое отделение городской больницы №4», – сказал Проскурнин.
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По его информации, в настоящий момент на карантине находятся три комплекса – Свято-Георгиевский монастырь до 28 апреля, терапевтической отделение горбольницы №4 до 3 мая, и пансионат «Изумруд».
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