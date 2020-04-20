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Пациентов обсерватора «Изумруд» в Севастополе готовят к выписке

Понедельник
20 апреля 2020
13:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


У пациентов, которые ранее были переведены из больницы им. Даши Севастопольской в пансионат «Изумруд», используемый сейчас как обсерватор, заканчивается карантинный период.

Они получили отрицательные тесты и в ближайшее время покинут данное учреждение, сообщил заместитель главы местного управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Информация об этом размещена на сайте правительства города.

Указывается, что в целом, Роспотребнадзор за прошедшую неделю провел 21 эпидемрасследование по коронавирусу.

«По каждому случаю эпидемиологи устанавливают контактных лиц. У нас было установлено 147 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. Отстранено от работы 26 человек, направлено 21 предписание о проведении медицинского патронажа, также вынесено 43 постановления об изоляции – это Свято-Георгиевский монастырь и терапевтическое отделение городской больницы №4», – сказал Проскурнин.

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По его информации, в настоящий момент на карантине находятся три комплекса – Свято-Георгиевский монастырь до 28 апреля, терапевтической отделение горбольницы №4 до 3 мая, и пансионат «Изумруд».

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/patsientov-observatora-izumrud-v-sevastopole-gotovyat-k-vypiske-130530/

 
 

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