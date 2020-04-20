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На рынке в Ялте зафиксировали целый ряд нарушений

Понедельник
20 апреля 2020
13:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


На рынке города Ялты огромное скопление людей, дистанция между покупателями не соблюдалась, зафиксированы факты стихийной торговли.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— В поселках Гурзуф, Никита, Массандра и Ливадия людей практически не было. Работают только разрешенные магазины, но при этом на рынке города Ялта огромное скопление людей, дистанция между покупателями не соблюдалась, зафиксированы факты стихийной торговли. Прошу главу администрации Ялты и сотрудников правоохранительных органов усилить работу в этом направлении, — сказал он.

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