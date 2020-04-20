Массовых мероприятий в месяц Рамадан не будет

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов во время онлайн-брифинга в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Сегодня весь мир охватило большое Божие испытание, и все мечети закрыли сегодня свои двери, начиная даже от наших главных священных храмов в Мекке, Медине и Иерусалиме. Мы в особом положении сегодня встречаем Рамадан-байрам. В этой связи необходимо донести до наших единоверцев разные стороны, как правильно себя вести», - пояснил он.
Главный муфтий Москвы и центральной России сообщил, что из-за особого положения в стране коллективный намаз, который должен был совершаться мусульманами 23 апреля, накануне месяца Рамадан, будет проведен дома «в кругу семьи». К этому призывают не только региональные и федеральные власти, но и сама доктрина ислама.
«Есть установление о том, что если в поселение или в город пришла болезнь, мусульманин не должен его покидать, а тот, кто хотел туда поехать, не должен туда идти. То есть, понятие самоизоляции заложено у нас, и это самая действенная мера, чтобы болезнь не распространялась», - отметил Крганов.
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Муфтий также сообщил, что в этом году мусульмане не будут устраивать ставшие традиционными шатры Рамадан, чтобы избежать массовые скопления людей. Кроме того, мусульман попросили по окончании месяца Рамадан не приглашать гостей к себе домой для разговения.
Если распространение коронавируса в течение месяца не удастся замедлить и число зараженных по-прежнему будет большим, ограничения коснутся и массовых гуляний во время празднования Ураза-байрам, предупредил Альбир Крганов.
«Сегодня рано об этом говорить, но так кажется, что мы, мусульмане, должны быть готовы к тому, что если к этому времени ситуация не изменится в лучшую сторону, больших праздничных намазов мы проводить коллективно также не сможем. На днях такие же обременения были и у наших православных братьев и у братьев-иудеев. Мы к этому относимся с пониманием».
Как сообщалось ранее, праздник Пасхи в России в этом году прошел с учетом режима самоизоляции. Даже схождение Благодатного огня в Великую субботу в храме Гроба Господня прошло без паломников.
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Воскресенье, 19 апреля 2020: Благодатный огонь доставили в Крым из Иерусалима. Благодатный огонь доставили в Крым из Иерусалима.
Суббота, 18 апреля 2020: Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан. Пасхальные богослужения в Севастополе проведут в закрытом режиме из-за угрозы заражения коронавирусом.
Четверг, 16 апреля 2020: Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.
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