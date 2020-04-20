«Кто-то неплохо нажился»: в Крыму недовольны сухпайками для школьников

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса В Крыму с медицинского наблюдения снято более 3500 человек За неделю в Севастополь не пустили 245 автомобилей с туристами

© Фото со страницы Виктории Ивановой в Facebook

На сухих пайках для крымских школьников кто-то «наживается», возмущаются разгневанные родители младшеклассников в соцсетях. «Неблагодарные!» - отвечают те, кто не получает ничего.

Выдача сухих пайков для школьников младших классов и льготников стала едва ли не главной темой очередной карантинной недели. Фотографии продуктовых наборов взорвали соцсети. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, что называл пайки «позорными» и тех, кто призывал с благодарностью относится к оказываемой властями помощи.

Стоит отметить, что подобные сухпайки выдают и в других регионах страны. Мамы и папы школьников от Кубани до Магадана меряются продуктовыми наборами в Сети, пытаясь уличить чиновников и директоров школ в коррупции. В некоторых регионах детский продуктовый набор оказался до того скудным, что на это обратили внимание правоохранители. Так, в карельском городе Питкяранта после выдачи школьникам двух сосисок, маргарина, пяти картофелин, сахара и муки с жучками Следком Карелии начал доследственную проверку, пишет «Коммерсант».

Бюджет каждого субъекта выделил разные суммы на питание для младшеклассников, детей-инвалидов, многодетных и малоимущих семей. В Крыму каждому ученику 1-4 классов полагается паек в размере 360 рублей за 10 дней учебы, сиротам – 1890 рублей.

Ранее в администрации Симферополя поясняли, что паек для ребят младших классов должен состоять из килограмма сахара, одной банки рыбных консервов, килограмма риса, 500 граммов кабачковой икры, литра сока и одной банки консервированного горошка.

Журналисты попытались самостоятельно собрать более-менее качественный набор. В розницу паек вышел даже чуть дороже - 370 рублей. В супермаркете килограмм сахара стоит 31 рубль, рыбные консервы (сайра) от 95 рублей, рис от 40 рублей за килограмм, банка кабачковой икры от 85 рублей, сок от 59 рублей и консервированный горошек около 60 рублей.

Читайте: В Ялте назвали провокацией фотосессии для выпускных альбомов на карантине

Однако позже выяснилось, что состав наборов в школах отличается.

Замглавы администрации Симферополя, начальник городского управления образования Татьяна Сухина объяснила это тем, что одинаковых продуктов на всех не хватает, поэтому кому-то «достается сахар, кому-то повидло, кому-то макароны и рис».

«Самая маленькая добытчица порадовала семью школьным пайком. В его состав вошли: 1 кг манки - 40 р, 1 кг макаронных изделий - 50 р, 1 кг сахара - 30 р, чай черный - 40 р, 2 печенья - 30 р, кексы - еще 20. Возможно сюда еще посчитали работу повара, электроэнергию, аренду, а возможно, что кому-то в коронавирусные времена просто выгодно «ловить рыбу» в заразной атмосфере... а так хочется думать, что и у нас в Симферопольском районе честные люди», - написал еще один возмущенный родитель.

Опираясь на опубликованные в сети фото, журналисты подсчитали, что в симферопольском супермаркете набор из чая, молока 3,2% жирности, сахара, гороха, двух кексов и печенья можно приобрести за 205 рублей. Если тетрапак молока и чай заменить на пачку макарон, то стоимость набора составит около 200 рублей. Если учесть, что в крымской столице закупкой занимается одна компания, которая приобретает товары оптом, то выходит, что набор должен стоить дешевле, чем в розницу.

При этом в администрации отметили, что родители могут вместо пайка получить денежную компенсацию в размере 360 рублей за набор, что большая часть крымских семей и сделала.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 17 апреля 2020 : В Крыму девятиклассники будут сдавать только два экзамена. Ученики девятых классов крымских школ будут сдавать только два экзамена.

Четверг, 16 апреля 2020 : Учебный год в школах Севастополя закончат досрочно. Учебный год в школах Севастополя будет завершен досрочно – 20 мая.

Четверг, 16 апреля 2020 : Крымчане заявляют, что дистанционное обучение - это профанация. В Крыму идет вторая неделя дистанционного обучения. Родители школьников заявляют, что нервы не выдерживают уже ни у них, ни у детей.

Вторник, 14 апреля 2020 : В Судаке начали выдавать сухпайки для школьников. В Судаке начали выдавать продуктовые наборы для школьников льготной категории.