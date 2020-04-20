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Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат

Понедельник
20 апреля 2020
20:12

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат

© Крыминформ

Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

Сейчас в Таиланде находятся 22 жителя РК. Они неоднократно обращались во все инстанции и даже писали лично главе Крыма Сергею Аксенову, но пока ответа не получили.

«Анонсирован рейс из Бангкока в Краснодар на 21 апреля 2020 года. Крымчан к нему не допускают, – рассказал в соцсетях Денис Шиндин, находящийся в Таиланде вместе с семьей со 2 марта. – Нет понимания, когда мы сможем вернуться домой. Никакой материальной помощи не поступает».

В сложной ситуации оказалась и жительнице Евпатории. Она должна была прилететь из Израиля еще неделю назад, но рейс аннулировали. И никакой замены не предложили.

Читайте: Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки

«Зато за пасхальным огнем прилетал спецрейс… А наши граждане живут в аэропорту Тель-Авива, спят на полу и моются в туалете, 400 человек, если не знаете… Потому что домой не на чем улететь!!!». – пишут крымчане Сергею Аксенову в соцстеях.

Отметим, что нас заседания ежедневного оперативного штаба РК вопрос возращения домой застрявших за границей крымчан пока не озвучивался.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Застрявшие в Таиланде крымчане смогут вернуться домой через Ростов. Жители Крыма, которые не могли вылететь из Таиланда, будут вывезены самолетом до Ростова, а оттуда доставлены на полуостров автобусом.

Сегодня: За неделю в Севастополь не пустили 245 автомобилей с туристами. За неделю на блокпостах на въездах в Севастополь проверили 4252 автомобиля, в которых передвигались более 5,5 тысяч человек. Более 1300 автомобилей ехали в Севастополь из других регионов.

Суббота, 18 апреля 2020: Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло. Количество граждан, приезжающих в Крым из регионов России, за последние сутки резко возросло.

Суббота, 18 апреля 2020: Пассажиропоток поезда «Москва-Симферополь» сократился в пять раз. С конца марта пассажиропоток в Крым поездами из Москвы снизился в пять раз из-за ситуации с коронавирусом.

 

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