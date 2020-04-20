Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Так, в апреле-июне 2020 года пособие по безработице будет выплачиваться таким гражданам в размере 12 130 рублей. Это не касается тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не имеет трудовую книжку.
Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
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«На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей», – сообщили в правительстве России.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.
Вчера: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля. Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.
Вчера: В Минимуществе Крыма пояснили, кто получит поблажку на арендную плату. В Республике Крым от арендой платы за апрель будут освобождены предприятия, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Вчера: Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия. С понедельника в Крыму начнут выплачивать пособия, утвержденные указом главы республики, среди них – выплата по 5 тысяч рублей детям, которые не попали ни под одну категорию федеральных и региональных выплат, и выплаты пенсионерам, получающий минимальную пенсию.
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