Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев

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Граждане Крыма, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Так, в апреле-июне 2020 года пособие по безработице будет выплачиваться таким гражданам в размере 12 130 рублей. Это не касается тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не имеет трудовую книжку.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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«На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей», – сообщили в правительстве России.

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