Какой сегодня праздник 20 апреля

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20 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Национальный день донора крови в России
жегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.
День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского
Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, — добродетельный и смиренномудрый монах, с самых юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем людским добродетелям.
В период царствования Льва Исаврянина (716—741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.
Акулинин день
Народный праздник «Акулинин день» отмечается 20 апреля (по старому стилю - 7 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Акилины. Другие названия праздника: «Акулина», «День Акулины», «Пробуждение русалок». В народе говорили, что именно в этот день, почувствовав тепло, просыпаются русалки. Считалось, что если их задобрить, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей. Неудивительно, что такие обряды выполнялись именно женщинами.
Также сегодня, 20 апреля, отмечают такие праздники:
- День китайского языка (Chinese Language Day)
- День степи в Калмыкии
- Жам эн-Нессим в Египте
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- День поисков смысла жизни
- День вилкокрута и ложкочерпия
- День охоты на королевского кракозябра
- День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day)
- День благодарности мужу (Husband Appreciation Day) в США
- День перевернутого ананасового пирога (Pineapple Upside Down Cake Day) в США
- День двойников (National Look-Alike Day) в США
- День города Душанбе в Таджикистане
- День уважения лимской фасоли (National Lima Bean Respect Day) в США
Сегодня именины празднуют: Даниил, Петр, Прокопий, Георгий, Серапион, Руфин, Акилина, Каллиопий, Левкий, Леонтина, Нил.
Что происходило 20 апреля в прошлые годы
1653 - Оливер Кромвель разогнал оппозицию в английском парламенте.
1770 - Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия).
1841 - Опубликован первый детективный рассказ Эдгара По («Убийство на улице Морг».
1865 - Впервые объявлено о появлении безопасных спичек.
1887 - В Сибирь заслана сестра Ленина Анна Ульянова.
1901 - Открытие Большого зала Московской консерватории.
1902 - Супруги Кюри впервые получили чистый радий.
1934 - Летчикам, которые спасли экипаж корабля «Челюскин», присвоены первые звания Героев Советского Союза.
1938 - В Украине принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах.
1940 - В США продемонстрирован первый электронный микроскоп.
1942 - В Германии евреям запрещено пользоваться общественным транспортом.
1945 - Американские войска взяли Нюрнберг.
1993 - Создана группа Backstreet Boys.
1999 - В высшей школе Литлтона (Колорадо) три подростка устроили кровавую бойню, убив после этого себя. 25 человек погибли и более 20 ранены.
2000 - В Броварах из-за попадания в жилой дом тактической ракеты погибло 4 человека.
2001 - Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 апреля. Какие праздники будут завтра?
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