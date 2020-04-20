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Какой сегодня праздник 20 апреля

Понедельник
20 апреля 2020
06:02

Использованы материалы: Новости Крыма

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20 апреля 2020


Какой сегодня праздник 20 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 20 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Национальный день донора крови в России

Национальный день донора крови отмечают 20 апреля

жегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, — добродетельный и смиренномудрый монах, с самых юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем людским добродетелям.

В период царствования Льва Исаврянина (716—741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.

Акулинин день

Народный праздник «Акулинин день» отмечается 20 апреля (по старому стилю - 7 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Акилины. Другие названия праздника: «Акулина», «День Акулины», «Пробуждение русалок». В народе говорили, что именно в этот день, почувствовав тепло, просыпаются русалки. Считалось, что если их задобрить, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей. Неудивительно, что такие обряды выполнялись именно женщинами.

Также сегодня, 20 апреля, отмечают такие праздники:

- День китайского языка (Chinese Language Day)

- День степи в Калмыкии

- Жам эн-Нессим в Египте

Читайте: Какой сегодня праздник 14 апреля

- День поисков смысла жизни

- День вилкокрута и ложкочерпия

- День охоты на королевского кракозябра

- День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day)

- День благодарности мужу (Husband Appreciation Day) в США

- День перевернутого ананасового пирога (Pineapple Upside Down Cake Day) в США

- День двойников (National Look-Alike Day) в США

- День города Душанбе в Таджикистане

- День уважения лимской фасоли (National Lima Bean Respect Day) в США

Сегодня именины празднуют: Даниил, Петр, Прокопий, Георгий, Серапион, Руфин, Акилина, Каллиопий, Левкий, Леонтина, Нил.

Что происходило 20 апреля в прошлые годы

1653 - Оливер Кромвель разогнал оппозицию в английском парламенте.

1770 - Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия).

1841 - Опубликован первый детективный рассказ Эдгара По («Убийство на улице Морг».

1865 - Впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1887 - В Сибирь заслана сестра Ленина Анна Ульянова.

1901 - Открытие Большого зала Московской консерватории.

1902 - Супруги Кюри впервые получили чистый радий.

1934 - Летчикам, которые спасли экипаж корабля «Челюскин», присвоены первые звания Героев Советского Союза.

1938 - В Украине принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах.

1940 - В США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1942 - В Германии евреям запрещено пользоваться общественным транспортом.

1945 - Американские войска взяли Нюрнберг.

1993 - Создана группа Backstreet Boys.

1999 - В высшей школе Литлтона (Колорадо) три подростка устроили кровавую бойню, убив после этого себя. 25 человек погибли и более 20 ранены.

2000 - В Броварах из-за попадания в жилой дом тактической ракеты погибло 4 человека.

2001 - Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 апреля. Какие праздники будут завтра?

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Вчера: Какой сегодня праздник 19 апреля. Сегодня, 19 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Суббота, 18 апреля 2020: Какой сегодня праздник 18 апреля. Сегодня, 18 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Пятница, 17 апреля 2020: Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать. Находясь в самоизоляции, жители Крыма проводят свободное время за бутылкой спиртного.

Пятница, 17 апреля 2020: Крымчанка побила поцейского палкой за замечание о самоизоляции. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Симферополя за применение насилия в отношении сотрудника полиции, контролировавшего соблюдение режима самоизоляции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/kakoi-segodnya-prazdnik-20-aprelya-130497/

 
 

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