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Власть -> Власть по-крымски

Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку

Понедельник
20 апреля 2020
11:50

Использованы материалы: Новости Крыма, fedpress.ru

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Здание Госсовета Крыма будет иметь архитектурную подсветку фасада. На это из бюджета потратят 19,5 млн рублей.

На портале государственных закупок появился проект договора, предусматривающего создание архитектурной подсветки фасада Госсовета Крыма. Более 19,5 млн рублей будет потрачено на то, чтобы здание совета заиграло новыми красками, средства выделены из бюджета полуострова.

Отметим, что проект контракта появился 13 апреля, то есть, уже в период пандемии, срок окончания подачи заявок – 22 этого же месяца. Все работы подрядчик должен закончить за две недели с момента передачи ему объекта.

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За это время компания-победитель должна будет демонтировать ряд старых объектов освещения, проложить коммуникации, разместить диодные фонари, установить блоки управления.

Напомним, на данный момент в Крыму действует ряд ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а в правительства нескольких регионов оказывается от части закупок, чтобы сэкономить бюджетные средства в период пандемии.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма. Спикер госсовета Республики Крым Константинов — на восьмом месте по размеру полученного в 2019 году доходу.

Сегодня: Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму. Россияне, которые едут на отдых в Крым во время эпидемии коронавируса, ведут себя безответственно по отношению к жителям полуострова и пренебрежительно по отношению к мерам, которые предпринимает государство для борьбы с распространением COVID-19, заявил сенатор Сергей Цеков.

Вчера: Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции. На следующей неделе медики возможно отметят «первые признаки выхода на плато» по коронавирусу. Тогда же будет принято решение о продлении режима самоизоляции для россиян.

Вчера: Путин сделал заявление о ситуации с COVID-19 в России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация по борьбе с COVID-19 в стране находится под полным контролем.

 

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