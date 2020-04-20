Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку

Здание Госсовета Крыма будет иметь архитектурную подсветку фасада. На это из бюджета потратят 19,5 млн рублей.

На портале государственных закупок появился проект договора, предусматривающего создание архитектурной подсветки фасада Госсовета Крыма. Более 19,5 млн рублей будет потрачено на то, чтобы здание совета заиграло новыми красками, средства выделены из бюджета полуострова.

Отметим, что проект контракта появился 13 апреля, то есть, уже в период пандемии, срок окончания подачи заявок – 22 этого же месяца. Все работы подрядчик должен закончить за две недели с момента передачи ему объекта.

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За это время компания-победитель должна будет демонтировать ряд старых объектов освещения, проложить коммуникации, разместить диодные фонари, установить блоки управления.

Напомним, на данный момент в Крыму действует ряд ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а в правительства нескольких регионов оказывается от части закупок, чтобы сэкономить бюджетные средства в период пандемии.

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Сегодня : Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма. Спикер госсовета Республики Крым Константинов — на восьмом месте по размеру полученного в 2019 году доходу.

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Вчера : Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции. На следующей неделе медики возможно отметят «первые признаки выхода на плато» по коронавирусу. Тогда же будет принято решение о продлении режима самоизоляции для россиян.

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