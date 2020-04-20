Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19 Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса? Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев

Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

Понедельник
20 апреля 2020
08:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

© Форпост

Инга Матяж

Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к горожанам с важным заявлением.

Инга Матяж:

«Хочу обратиться ко всем севастопольцам. Даже для нас, врачей-инфекционистов с большим стажем работы в этой области, данная инфекция (COVID-19. — ForPost) является малоизученной. Она иногда нас поражает своим развитием. Я это хочу подчеркнуть.

Один из заболевших пришел к нам своими ногами, состояние его было средней тяжести, а если полистать историю болезни, то и самочувствие было удовлетворительным. И за два-четыре дня у него наросла тяжелейшая вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Читайте: Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе

Поэтому я попрошу всех меня услышать. Если среди слушающих есть скептики, которые утверждают, что ничего нет, что меры, которые принимаются в Севастополе, абсолютно не нужны и надуманы, то я с полной ответственностью доктора заявляю, что эта инфекция существует. И мы все должны как можно дольше выполнять все рекомендации и держать оборону. Все врачи инфекционисты меня в этом поддержат».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19. В Севастополе два новых случая коронавируса. Это дочь женщины, вернувшейся из-за границы, и мужчина, который находился в больнице имени Даши Севастопольской.

Сегодня: Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации. Новых случаев заражения коронавирусом в Крыму не зафиксировано.

Сегодня: В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

Вчера: Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!». В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/glavnyi-infektsionist-sevastopolya-sdelala-vazhnoe-zayavlenie-130501/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации

Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации

Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.