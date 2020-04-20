Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

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© Форпост Инга Матяж

Главный врач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж обратилась к горожанам с важным заявлением.

Инга Матяж:

«Хочу обратиться ко всем севастопольцам. Даже для нас, врачей-инфекционистов с большим стажем работы в этой области, данная инфекция (COVID-19. — ForPost) является малоизученной. Она иногда нас поражает своим развитием. Я это хочу подчеркнуть.

Один из заболевших пришел к нам своими ногами, состояние его было средней тяжести, а если полистать историю болезни, то и самочувствие было удовлетворительным. И за два-четыре дня у него наросла тяжелейшая вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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Поэтому я попрошу всех меня услышать. Если среди слушающих есть скептики, которые утверждают, что ничего нет, что меры, которые принимаются в Севастополе, абсолютно не нужны и надуманы, то я с полной ответственностью доктора заявляю, что эта инфекция существует. И мы все должны как можно дольше выполнять все рекомендации и держать оборону. Все врачи инфекционисты меня в этом поддержат».

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