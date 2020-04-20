Главный инфекционист Севастополя сделала важное заявление

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020
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Инга Матяж
Инга Матяж:
«Хочу обратиться ко всем севастопольцам. Даже для нас, врачей-инфекционистов с большим стажем работы в этой области, данная инфекция (COVID-19. — ForPost) является малоизученной. Она иногда нас поражает своим развитием. Я это хочу подчеркнуть.
Один из заболевших пришел к нам своими ногами, состояние его было средней тяжести, а если полистать историю болезни, то и самочувствие было удовлетворительным. И за два-четыре дня у него наросла тяжелейшая вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Поэтому я попрошу всех меня услышать. Если среди слушающих есть скептики, которые утверждают, что ничего нет, что меры, которые принимаются в Севастополе, абсолютно не нужны и надуманы, то я с полной ответственностью доктора заявляю, что эта инфекция существует. И мы все должны как можно дольше выполнять все рекомендации и держать оборону. Все врачи инфекционисты меня в этом поддержат».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе годовалая девочка заразилась COVID-19. В Севастополе два новых случая коронавируса. Это дочь женщины, вернувшейся из-за границы, и мужчина, который находился в больнице имени Даши Севастопольской.
Сегодня: Ситуация улучшается: больница в Крыму выходит из обсервации. Новых случаев заражения коронавирусом в Крыму не зафиксировано.
Сегодня: В Крыму под медицинским наблюдением находится 1809 человек. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.
Вчера: Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!». В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.
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