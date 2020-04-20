«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующее видеообращение он разместил в своем аккаунте в Twitter.
«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», – сказал Аксенов.
Глава РК подчеркнул, что на данный момент «разобщение – единственное эффективное лекарство от вируса».
«Крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда очень гостеприимно к вам относятся. Уверен, что после снятия ограничительных мер мы будем с радостью ждать вас в гости», – заключил он.
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На сегодняшний день на Крымском полуострове выявлен 63 случай заражения коронавирусом: 45 – в Республике Крым и 18 – в Севастополе.
В Республике Крым до 30 апреля установлен режим самоизоляции населения. Граждане, которые выходят на улицу без необходимости или соответствующего разрешения, привлекаются к административной ответственности.
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Сегодня: Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку. Здание Госсовета Крыма будет иметь архитектурную подсветку фасада. На это из бюджета потратят 19,5 млн рублей.
Сегодня: Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма. Спикер госсовета Республики Крым Константинов — на восьмом месте по размеру полученного в 2019 году доходу.
Сегодня: Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму. Россияне, которые едут на отдых в Крым во время эпидемии коронавируса, ведут себя безответственно по отношению к жителям полуострова и пренебрежительно по отношению к мерам, которые предпринимает государство для борьбы с распространением COVID-19, заявил сенатор Сергей Цеков.
Вчера: Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции. На следующей неделе медики возможно отметят «первые признаки выхода на плато» по коронавирусу. Тогда же будет принято решение о продлении режима самоизоляции для россиян.
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