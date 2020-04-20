Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Севастопольцы решили массово самоизолироваться на пляжах В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса В Крыму с медицинского наблюдения снято более 3500 человек «Кто-то неплохо нажился»: в Крыму недовольны сухпайками для школьников

«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

Понедельник
20 апреля 2020
12:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
20 апреля 2020


«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

© Uznayvse.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей материковой части России временно не приезжать на полуостров, пока не закончится режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Соответствующее видеообращение он разместил в своем аккаунте в Twitter. 

«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», – сказал Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что на данный момент «разобщение – единственное эффективное лекарство от вируса».

«Крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда очень гостеприимно к вам относятся. Уверен, что после снятия ограничительных мер мы будем с радостью ждать вас в гости», – заключил он.

Читайте: Как в Москве: севастопольцам выдадут QR-коды для выхода на улицу

На сегодняшний день на Крымском полуострове выявлен 63 случай заражения коронавирусом: 45 – в Республике Крым и 18 – в Севастополе.

В Республике Крым до 30 апреля установлен режим самоизоляции населения. Граждане, которые выходят на улицу без необходимости или соответствующего разрешения, привлекаются к административной ответственности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку. Здание Госсовета Крыма будет иметь архитектурную подсветку фасада. На это из бюджета потратят 19,5 млн рублей.

Сегодня: Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма. Спикер госсовета Республики Крым Константинов — на восьмом месте по размеру полученного в 2019 году доходу.

Сегодня: Сенатор сказал россиянам самоизолироваться дома, а не в Крыму. Россияне, которые едут на отдых в Крым во время эпидемии коронавируса, ведут себя безответственно по отношению к жителям полуострова и пренебрежительно по отношению к мерам, которые предпринимает государство для борьбы с распространением COVID-19, заявил сенатор Сергей Цеков.

Вчера: Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции. На следующей неделе медики возможно отметят «первые признаки выхода на плато» по коронавирусу. Тогда же будет принято решение о продлении режима самоизоляции для россиян.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/20/drugogo-vyhoda-net-aksenov-prizval-rossiyan-ne-ezdit-v-krym-130512/

 
 

Власть по-крымски

«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма

Стали известные самые богатые депутаты парламента Крыма

Путин сделал заявление о ситуации с COVID-19 в России

Путин сделал заявление о ситуации с COVID-19 в России

Спикер парламента Крыма за год увеличил доходы в три раза и купил новый BMW

Спикер парламента Крыма за год увеличил доходы в три раза и купил новый BMW

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.