Боксер Усик рассказал, что думает о Зеленском

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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20 апреля 2020
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Видео размещено на youtube-канале журналиста. В частности, Усик заявил, что ему не жалко Зеленского.
«Он один, у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны. Чтобы нас страна как цветок расцветала. У нас много ресурсов, всего-всего. Но нет команды, каждый хочет заработать. Он не может ничего. Мне его не жалко. По одной простой причине: он знал, куда он идет, он не маленький мальчик. Я больше переживаю, за тех людей, которые сейчас не ходят на работу и у них не хватает еды. У Зеленского есть деньги, он себе заработал», - заявил Александр Усик.
Кроме того, он рассказал о своей последней поездке в Крым.
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«Я был в Крыму летом. Какие настроения? У меня мама там. Я общаюсь почти каждый день со своим кумом. Они выехали, за городом живут. Настроение: солнце. Они живут, потому что надо жить. Мое окружение - те, с кем я общался и дружу - мы стараемся политические вещи не затрагивать, потому что из 10 человек, у двух, трех, четырех, пяти - разные убеждения и видения. Нас объединяет не политика, а другое, дружба с детства, какой-то пройденный путь. Мы стараемся не использовать в нашем разговорном рационе какие-то политические темы», - сказал Александр Усик.
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