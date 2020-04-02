Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Белогорск
Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«При обыске у 50-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты 19 полимерных свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, – говорится в сообщении. – Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей».
Свертки были направлены на экспертизу. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана).
Читайте: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем
Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 27 марта 2020: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.
Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.
Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.
Пятница, 20 марта 2020: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/zhitel-belogorskogo-raiona-kryma-zaderzhan-po-podozreniju-v-torgovle-narkotikami-129778/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:02 Феодосиец отправлен в обсерватор после прогулки на пляж
12:58 В Крыму обещают не вводить комендантский час
12:47 Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
12:41 Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса
12:27 Крым переходит в режим жесткой изоляции: подробности
12:24 СК возбудил уголовное дело в отношении напавших на полицейских ялтинцев
11:39 Строительство трассы «Таврида» в Крыму не будут останавливать из-за карантина
10:55 Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками