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Происшествия -> Наркотики

Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками

Четверг
2 апреля 2020
10:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«При обыске у 50-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты 19 полимерных свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, – говорится в сообщении. – Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей».

Свертки были направлены на экспертизу. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана).

Читайте: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 марта 2020: В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/2/zhitel-belogorskogo-raiona-kryma-zaderzhan-po-podozreniju-v-torgovle-narkotikami-129778/

 
 

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