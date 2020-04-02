Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками

Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«При обыске у 50-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты 19 полимерных свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, – говорится в сообщении. – Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей».

Свертки были направлены на экспертизу. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана).

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Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 марта 2020 : В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Вторник, 24 марта 2020 : В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

Пятница, 20 марта 2020 : В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Пятница, 20 марта 2020 : В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.