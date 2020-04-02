Земфира выпустила песню про Крым

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Российская певица Земфира 1 апреля выпустила песню «Крым».

Послушать трек можно на официальном аккаунте Земфиры в YouTube. Это первый за два года официальный релиз певицы.

«Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым», - такие слова в новой композиции. Больше упоминаний полуострова в тексте нет.

Последний альбом Земфиры «Маленький человек» вышел в 2016 году, позже был только сингл с песней «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского – в 2018-м. Два года певица официально не выпускала песни.

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По сообщениям СМИ, Земфира не была в Крыму после событий 2014-го года.

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