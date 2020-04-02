За сутки на дорогах Крыма погибли два человека

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2 апреля 2020
Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.
Около половины девятого утра 26-летний водитель за рулем автомобиля «ЗАЗ», двигаясь со стороны села Глазовка в направлении Керчи выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель погиб. Причины аварии пока не установлены.
Вторая авария произошла в половине десятого вечера в Первомайском районе. Водитель, двигаясь в объезд пгт Первомайское, сбил находившуюся на дороге женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, данные водителя и погибшей женщины.
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