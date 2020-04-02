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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

За сутки на дорогах Крыма погибли два человека

Четверг
2 апреля 2020
10:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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2020
Апрель 2020
2 апреля 2020


Два смертельных ДТП были зарегистрированы в Крыму за прошедшие сутки, оба в сельской местности.

Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.

Около половины девятого утра 26-летний водитель за рулем автомобиля «ЗАЗ», двигаясь со стороны села Глазовка в направлении Керчи выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель погиб. Причины аварии пока не установлены.

Вторая авария произошла в половине десятого вечера в Первомайском районе. Водитель, двигаясь в объезд пгт Первомайское, сбил находившуюся на дороге женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, данные водителя и погибшей женщины.

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